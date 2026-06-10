Giunta storica a Corte de’ Frati: per la prima volta una donna in amministrazione

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale a Corte de’ Frati. Nel corso della seduta ufficiale, il sindaco Rosolino Azzali ha prestato giuramento e presentato la nuova squadra di governo e per la prima volta nella vita politica del paese è entrata in giunta una donna, Sonia Braga.

“Come avevo già comunicato dopo le elezioni – ha spiegato il sindaco – la Giunta sarà composta dal vicesindaco Emiliano Ruggeri, con deleghe alla pianificazione territoriale, allo sport e al tempo libero, e dall’assessore Sonia Braga, che seguirà istruzione e sociale.”

Il primo cittadino ha inoltre spiegato come intende organizzare il lavoro amministrativo, mantenendo per sé alcune deleghe strategiche.

“Io terrò le deleghe al bilancio e ai lavori pubblici. Le altre saranno condivise con i consiglieri, creando gruppi di lavoro su temi come associazionismo, ambiente e rapporti istituzionali.”

Un’amministrazione che punta quindi sulla collaborazione e sul coinvolgimento diretto del Consiglio.

“Sarà importante lavorare insieme su tutte le tematiche che riguardano la vita della comunità, anche attraverso gruppi dedicati.”

Il sindaco ha toccato anche il tema della lista unica, una condizione che si ripete da diversi mandati. “Mi sarebbe piaciuto un confronto con una controparte, perché dal dibattito nascono idee e crescita. Senza una minoranza, sarà nostra cura essere ancora più rigorosi.” Non mancherà comunque il confronto con i cittadini, soprattutto in un piccolo paese.

“In una comunità come la nostra il dialogo è diretto. Continueremo ad ascoltare i cittadini, è un punto fondamentale del nostro programma.”

Durante la seduta è stato anche consegnato un riconoscimento al precedente sindaco, una targa di ringraziamento dedicata a Giuseppe Rossetti per il lavoro svolto negli anni alla guida del Comune.

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