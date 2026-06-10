Nuovo sportello di consulenza finanziaria etica alle Acli Provinciali di Cremona

Le Acli Provinciali di Cremona ampliano i servizi dedicati a cittadini, famiglie e associazioni con l’apertura del nuovo sportello di consulenza finanziaria etica di Banca Etica, operativo da giugno 2026 con il consulente finanziario Gian Carlo Simoni.

Il nuovo servizio nasce per offrire un punto di riferimento sul territorio dedicato alla gestione consapevole del risparmio, agli investimenti sostenibili e alla pianificazione finanziaria orientata ai valori della finanza etica.

Gian Carlo Simoni opera nel settore della consulenza finanziaria da circa trent’anni ed è iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 1997. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze presso importanti realtà nazionali del settore finanziario, scegliendo successivamente il progetto di Banca Etica per promuovere una finanza trasparente, sostenibile e attenta all’impatto sociale e ambientale degli investimenti.

Negli ultimi anni Simoni ha sviluppato la propria attività tra Parma, Casalmaggiore, Piacenza ed Emilia, con uffici a Casalmaggiore e nel centro storico di Parma. Il servizio sarà disponibile su appuntamento presso le Acli di Cremona.

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