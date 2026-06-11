Al Redentore di Castelverde giornata di pet teraphy

Grande emozione in Fondazione Santissimo Redentore a Castelverde per il debutto del nuovo progetto di pet-therapy, nato dalla collaborazione con Francesca Bricchi dell’Agriturismo Isolagerre di Pizzighettone.

A portare una ventata di allegria e infinita dolcezza sono stati Arpi e Bruno, due esemplari di Bovaro del Bernese. Con il loro pelo soffice, i loro occhioni espressivi e la loro innata docilità, questi due “giganti buoni” hanno conquistato immediatamente il cuore di tutti.

L’incontro è stato un tripudio di emozioni: gli ospiti hanno accolto i nuovi amici a quattro zampe con un calore immenso, tra tantissime coccole, grattini dietro le orecchie e sorrisi radiosi. La pet-therapy si conferma una risorsa preziosa, capace di stimolare la memoria, favorire la socializzazione e, soprattutto, donare momenti di profondo benessere e serenità

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