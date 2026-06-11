Cremona, parco di via Orti Romani intitolato ad Aido

A Cremona è stato inaugurato e intitolato il parco di via Orti Romani all’Aido, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi. Un riconoscimento importante per l’impegno nella diffusione della cultura del dono, presente il vicesindaco e assessore ai quartieri Francesca Rompagnoli, il presidente di quartiere Fabio Lodigiani, volontari e vertici di Aido. Rodolfo Bona Assessore e presidente Commissione toponomastica ha cosi commentato:

“Felicissimi di inaugurare questo parco destinato all’Associazione italiana donazione organi. È la prima volta che questa realtà riceve un riconoscimento di questo tipo, un gesto dovuto da parte dell’amministrazione e di tutti i cittadini per l’impegno nei confronti della donazione di organi, tessuti e cellule. Lo interpretiamo come un momento di forte impegno civile”.

Un luogo pubblico, frequentato da famiglie e bambini, che diventa anche spazio simbolico e di sensibilizzazione. Francesco Pietrogrande Presidente provinciale Aido ha spiegato che “Per noi dell’Aido è molto importante: il Comune ci ha riservato questo spazio per promuovere la conoscenza della nostra missione, che è quella della donazione degli organi. Vuole essere anche un omaggio ai donatori, che generosamente fanno questa scelta.”

Il presidente ha messo in evidenza che c’è un impegno a Cremona che si traduce anche in risultati concreti.

“Nel 2025 all’ospedale di Cremona sono stati prelevati circa 40 organi. Nei primi mesi del 2026 due fegati, otto reni e due polmoni, oltre a cute, ossa e valvole cardiache. La nostra struttura è sicuramente molto avanti in questo senso.” Un messaggio forte arriva anche dalle istituzioni locali dell’associazione, come commentato da Annachiara Trivelli, presidente Intercomunale Aido Cremona.

“Ringraziamo profondamente il Comune perché ha accolto questa proposta non come semplice atto simbolico, ma come un messaggio concreto: Cremona crede nella cultura del dono.”

Una cultura che non ha limiti di età e che deve essere sempre più condivisa: “Non ci sono limiti alle donazioni: anche persone molto anziane possono donare. Dobbiamo superare le resistenze e coinvolgere soprattutto i giovani.” Per diventare donatori basta una scelta consapevole e questo gesto può salvare vite ma come diventare donatori Aido? Annachiara Trivelli – Presidente Intercomunale Aido Cremona: “Si può esprimere la volontà al momento del rinnovo della carta d’identità, nella sede Aido, online con lo Spid o presso le strutture sanitarie.”

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