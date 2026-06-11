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Cronaca

L’attesa è finita, al via i Mondiali: cremonesi tra pronostici e amaro in bocca

di Andrea Colla

Azzurri assenti, anche se saranno tanti gli italiani che seguiranno le partite. Nel frattempo, anche a Cremona già partono i pronostici

Il servizio di CR1
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Tre nazioni ospitanti, dodici gruppi, quarantotto squadre: un solo vincitore.
L’attesa è finita: questa sera, con la cerimonia ufficiale e il primo calcio d’inizio, prendono il via i Mondiali di calcio 2026.

A ospitarli, fino al 19 luglio, saranno Stati Uniti, Canada e Messico, con quest’ultimo protagonista della partita inaugurale contro il Sudafrica.
Tanti i Paesi in gara, ma non gli Azzurri, fuori dopo la sconfitta dello marzo con la Bosnia Erzegovina: un’assenza pesante, la terza consecutiva, che continua a far discutere.

Gli italiani potranno comunque seguire diverse partite in chiaro, anche se l’amaro in bocca resta.
Sono passati ormai vent’anni da quando la Nazionale alzava al cielo la Coppa del Mondo: da allora la parabola è scesa rapidamente, tra eliminazioni, delusioni e ripartenze mancate. Ora, però, tocca ricostruire. In qualche modo.

La finale è fissata per domenica 19 luglio. E anche a Cremona, come sempre, sono già partiti i pronostici tra bar, piazze e gruppi di appassionati.

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