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Cultura e spettacoli

L’Incoronazione di Poppea, prova generale al Ponchielli in attesa del debutto

di Federica Priori

Prova generale al Ponchielli dell’opera L’Incoronazione di Poppea, che sabato sarà in scena a Cremona con la nuova produzione curata nella direzione musicale dal M° Agnew

Il servizio di Federica Priori
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Si avvicina il debutto a Cremona dell’opera L’Incoronazione di Poppea, titolo monteverdiano che sarà in scena al teatro Ponchielli sabato 13 e sabato 20 giugno ore 20:30 nella nuova produzione realizzata per il 43° Monteverdi Festival curata dal regista Roberto Catalano con Paul Agnew alla direzione musicale dell’orchestra Les Arts Florissants.

La prova generale mercoledì sera ha mostrato l’ambientazione altamente simbolica all’interno della quale emergono le pulsioni dei personaggi, in tensione fra doveri e desideri, espresse anche in musica.

Se la generale rappresenta per tutti la prova più intensa, dove il lavoro di settimane trova una sintesi prima dell’esecuzione davanti al pubblico, in questo caso per il Maestro si è tinta di un’emozione ulteriore essendo nella città dell’autore.

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