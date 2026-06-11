Persico Dosimo, si insedia il nuovo Consiglio comunale: presentata la Giunta del sindaco

Si è svolta nella serata di ieri la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Persico Dosimo, che ha segnato ufficialmente l’avvio del secondo mandato del sindaco e della nuova amministrazione eletta con la lista “Bene Insieme”.

Nel corso della seduta, dopo il giuramento del primo cittadino Bignardi, è stata comunicata la composizione della nuova Giunta comunale e sono state attribuite le deleghe agli assessori che accompagneranno l’attività amministrativa nei prossimi cinque anni.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Enrica Guarneri, alla quale sono state affidate le deleghe a urbanistica, programmazione territoriale, rigenerazione urbana, edilizia, lavori pubblici, viabilità e patrimonio comunale.

Simone Pandolfi entra in Giunta con le competenze relative a sport, eventi, promozione del territorio e informazione, mentre Sveva Malanca seguirà i settori dell’istruzione, della cultura e della biblioteca.

Assessore esterno sarà invece Nicole Bassi, che si occuperà di servizi sociali, politiche per la famiglia, per gli anziani, integrazione e sostegno alle persone con disabilità e politiche giovanili.

Il sindaco ha mantenuto direttamente le deleghe ad affari generali, personale, rapporti con l’Unione del Delmona, bilancio, tributi, bandi e finanziamenti pubblici, digitalizzazione, ambiente e sicurezza urbana, settore per il quale si avvarrà della collaborazione del consigliere Salvatore Carmeci. È stata inoltre annunciata la volontà di coinvolgere altri consiglieri su specifiche materie, con incarichi che saranno formalizzati nelle prossime settimane.

Nel suo intervento programmatico, il sindaco ha ringraziato i componenti della lista, i candidati e tutti i cittadini che hanno sostenuto il progetto amministrativo. Un passaggio significativo è stato dedicato al tema della partecipazione democratica: il primo cittadino ha infatti espresso preoccupazione per il calo dell’affluenza alle urne, scesa al 55% rispetto al 70% delle precedenti elezioni comunali.

“Non possiamo accontentarci di una democrazia a bassa intensità” ha ricordato citando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando la necessità di creare nuove occasioni di coinvolgimento dei cittadini nella vita della comunità. Due le parole chiave indicate come bussola dell’azione amministrativa per il prossimo quinquennio: giovani e volontariato.

Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni, protagoniste anche della composizione della Giunta, dove tre assessori su cinque appartengono alle fasce più giovani della comunità. «Non vogliamo fare politiche per i giovani, ma costruire politiche con i giovani», ha affermato il sindaco, evidenziando l’importanza del ricambio generazionale e della formazione di una futura classe dirigente locale. Altrettanto centrale sarà il sostegno al volontariato e all’associazionismo, considerati risorse fondamentali per la crescita della comunità e per il mantenimento di servizi e iniziative a favore della cittadinanza.

Nel suo discorso il sindaco ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare il percorso di collaborazione con l’Unione dei Comuni insieme a Gadesco Pieve Delmona, ritenuta una scelta strategica per garantire servizi efficienti e una migliore gestione delle risorse. La presentazione dettagliata delle linee programmatiche e del cronoprogramma delle opere e degli interventi previsti sarà invece affrontata nella prossima seduta del Consiglio comunale. “L’obiettivo non è soltanto realizzare opere e servizi, ma contribuire a rendere il nostro paese un po’ più vivo, un po’ più bello e un po’ più unito”, ha concluso il sindaco, rilanciando il motto che ha accompagnato la campagna elettorale della lista: “Bene Insieme”.

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