Progetto Aura, due incontri nel mese di giugno con Anap Confartigianato Cremona

Due incontri dedicati al progetto Aura (Alimentiamo una risorsa: gli anziani), che si sta avvicinando al suo termine. A promuoverli è Anap Confartigianato Cremona. Gli eventi, che si svolgeranno nel mese di giugno, vedranno il coinvolgimento dei ricercatori dell’Università Cattolica, delle imprese partner e dei partecipanti al progetto.

Nato tre anni fa dalla collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio cremonese, Panificio Cremona Italia, RivoltiniAlimentare Dolciaria, Harg- Healthy Aging Research Group e Teracell, grazie ad un importante finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un’iniziativa di ricerca ed innovazione tutta cremonese dedicata allo studio dell’alimentazione nella popolazione anziana, con particolare attenzione alle persone over 75.

“Consapevoli che l’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle principali sfide sociali dei prossimi anni, con Aura ci si propone di comprendere come cambiano le esigenze nutrizionali delle persone anziane e come sia possibile sviluppare prodotti alimentari in grado di favorire il benessere, la prevenzione e il mantenimento di una buona qualità della vita” spiegano i promotori.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è il coinvolgimento diretto delle persone anziane attraverso laboratori partecipativi, incontri di ascolto e attività di confronto. I partecipanti hanno la possibilità di esprimere opinioni, abitudini, aspettative e percezioni riguardo all’alimentazione contemporanea, contribuendo in modo concreto al lavoro dei ricercatori.

Anap Confartigianato Cremona è stata coinvolta fin dalle prime fase del progetto ed ha aderito con grande entusiasmo svolgendo un ruolo importante di collegamento con il mondo degli anziani, contribuendo a dare voce ai bisogni e alle aspettative di una fascia di popolazione che rappresenta una risorsa sempre più centrale per la società. Il progetto si inserisce inoltre nel più ampio percorso che vede Cremona impegnata sui temi della longevità attiva e dell’invecchiamento in salute, valorizzando la collaborazione tra università, imprese, istituzioni e associazionismo.

“Aura rappresenta un esempio concreto di come ricerca, innovazione e territorio possano lavorare insieme per rispondere alle sfide demografiche del presente e del futuro, mettendo al centro la persona e promuovendo un modello di invecchiamento attivo, consapevole e sostenibile” sottolinea il presidente Anap, Alceste Bartoletti. “Siamo orgogliosi di collaborare con i nostri associati all’organizzazione di due eventi conclusivi del progetto, finalizzati alla divulgazione dei risultati della ricerca e alla sensibilizzazione della popolazione sui temi dell’alimentazione, della salute e dell’attività motoria”.

In questo modo AURA si propone dunque di trasformare i risultati della ricerca in opportunità concrete per migliorare il benessere degli anziani e contribuire allo sviluppo di modelli innovativi di longevità attiva.

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