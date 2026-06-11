Scontro in viale Trento e Trieste – Via Aselli, auto finisce contro palo del semaforo

Scontro tra due veicoli e caos viabilistico questa mattina poco prima delle 7 all’incrocio di viale Trento e Trieste – via Aselli. Uno dei due automezzi incidentati è finito contro il palo del semaforo, per fortuna senza gravi consegenze per il conducente, un 29enne trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto Polizia Locale per i rilievi e la regolazione del traffico, oltre ad ambulanze e Vigili del Fuoco. L’area del marciapiede interessata dallo schianto è stata transennata.

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