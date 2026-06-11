“Sinfonie di Fiume”, appuntamento venerdì 12 giugno al Parco Rita Levi Montalcini

L’energia della musica gospel e la magia dedicata alla scoperta dell’ambiente saranno protagoniste dell’appuntamento di “Sinfonie di Fiume” in programma venerdì 12 giugno, dalle 16.30 alle 18.00, al Parco Rita Levi Montalcini. L’incontro sarà suddiviso in due momenti: lo spettacolo “La Magia in Natura” del Mago Beru, un’esperienza rivolta in particolare a bambini e famiglie; e poi la performance del Coro Gospel di Cremona, che porterà nel cuore del parco un momento capace di emozionare e coinvolgere.

Il Mago Beru accoglierà il pubblico all’inizio dell’evento in un percorso di conoscenza dell’ambiente in cui curiosità, divertimento e sensibilizzazione si intrecciano. Lo spettacolo rappresenta un’occasione speciale per avvicinare i cittadini ai temi della natura e della sostenibilità attraverso il gioco e la partecipazione. Verso le 17:15 sarà poi il turno del Coro Gospel di Cremona, che coinvolgerà i presenti nei canti della tradizione.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Sinfonie di Fiume”, la rassegna che promuove la riscoperta dei parchi e degli spazi verdi cittadini come luoghi di incontro, cultura e conoscenza, capaci di offrire occasioni di socialità e benessere per tutta la comunità. Seguiranno in agenda gli altri due eventi venerdì 19 giugno al quartiere Bagnara-Battaglione (Parco di Bagnara) e venerdì 26 giugno nel quartiere Po sulla terrazza dell’ex Area Frazzi con la partecipazione dell’istituto musicale Monteverdi.

La partecipazione agli eventi è libera , con merenda offerta ai presenti.

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