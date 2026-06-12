A Corte de’ Cortesi doni a tutti i bimbi del Grest da parte di Bi.genitori

Sono stati premiati tutti i bambini/ragazzi del Grest organizzato dalla parrocchia con gadget e giochi consegnati dall’Associazione Bi.Genitori nel pomeriggio di oggi.

A ricevere l’associazione il Sindaco Maurizio Romanenghi con il Parroco Don Roberto e tutti i ragazzi del Grest. Il presidente Massimo Brugnini ha consegnato gli omaggi e i dolci a tutti i presenti. L’Associazione con questo gesto ha voluto riconoscere all’amministrazione comunale di Corte de Cortesi con Cignone il merito d’essere stata la prima in Provincia di Cremona ad istituire con delibera comunale “La Festa dei Figli”.

Oggi in Italia si festeggia la festa della mamma, del papà, dei nonni, della famiglia e tante altre feste, ma manca quella dei figli: “Non tutti siamo mamme, papà o nonni, ma tutti siamo figli, noi come Associazione lo abbiamo già proposto a tutti i Comuni”, afferma Brugnini.

Per tutte le informazioni: www.bigenitori.it oppure tel. 3881999687

© Riproduzione riservata