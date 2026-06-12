“Celebrating Women in Agriculture”: tanti temi affrontati all’evento online

Si è svolto il 9 giugno l’evento online Celebrating Women in Agriculture, promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia per celebrare l’Anno Internazionale della Donna Agricoltrice proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla Fao.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nei sistemi agroalimentari e il loro contributo allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla crescita economica dei territori, favorendo un confronto aperto sui temi della leadership femminile, della parità di genere e delle trasformazioni tecnologiche.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Marco Zanini, che ha illustrato i dati delle imprese femminili dei tre territori, e della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Gabriella Poli, che ha sottolineato come l’Anno Internazionale della Donna Agricoltrice rappresenti non solo un’occasione di riconoscimento del ruolo delle donne nei sistemi agroalimentari, ma anche un invito all’azione.

Ospite d’eccezione Darya Majidi, Presidente di Un Women Italy e imprenditrice digitale, che ha parlato dell’Intelligenza Artificiale, una realtà ormai presente nella vita quotidiana. La competizione, ha spiegato, sarà tra le aziende e le persone che hanno capito come utilizzarla e quelle che ne rimarranno lontane. Per questo lo sforzo deve essere quello di includere il maggior numero possibile di persone in questa trasformazione.

Il messaggio, ha sottolineato Majidi, è rivolto soprattutto alle donne: non devono avere timore di queste tecnologie, ma avvicinarsi e imparare a usarle. Come accadde con la guida dell’automobile, c’è un momento iniziale di impegno e discontinuità, ma i benefici sono enormi. Studiare, imparare, sperimentare e allenarsi è fondamentale perché i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa per il lavoro, l’impresa e le professioni del futuro rappresentano un’opportunità concreta per l’imprenditoria e la leadership femminile.

Durante il webinar sono stati affrontati temi di grande attualità: il superamento dei divari di genere, la valorizzazione della leadership femminile, il ruolo dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, le opportunità e gli impatti sulle imprese femminili e sul settore agricolo.

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso che accompagnerà il mondo delle imprese verso il Forum Imprenditoria Femminile 2027. Un cammino che nasce dal confronto sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della leadership femminile e che proseguirà nei prossimi mesi attraverso momenti di approfondimento, raccolta di esperienze e costruzione di reti territoriali capaci di valorizzare il contributo delle donne nelle filiere agroalimentari.

Come ricordato dalla presidente Gabriella Poli, “oggi non chiudiamo un incontro, ma apriamo un percorso. L’obiettivo è trasformare il dialogo avviato con il webinar in azioni concrete, favorendo la diffusione di competenze, innovazione inclusiva e nuove opportunità di crescita per l’imprenditoria femminile”. L’iniziativa si è conclusa con il lancio del Forum Imprenditoria Femminile 2027 “Donne che nutrono il futuro – Leadership femminile nelle filiere agroalimentari”, in programma a Mantova il 4 marzo 2027, dedicato alle donne protagoniste delle filiere produttive agricole e alla valorizzazione delle esperienze imprenditoriali femminili.

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