Cultura e spettacoli
Elettra Lamborghini, successo per il primo live della stagione al CremonaDue
La cantante e personaggio televisivo si è esibita nello spettacolo del suo tour estivo "Bilaterale", che la porterà in giro per l'Italia fino ad agosto
Elettra Lamborghini ha animato la prima serata dei “LiveBeats 2026” al centro commerciale CremonaDue in un concerto – spettacolo gratuito che ha attirato tantissime persone.
La cantante e personaggio televisivo ha inaugurato proprio qui il suo tour estivo “Bilaterale”, che la porterà in giro per l’Italia fino ad agosto. Colori, coreografie e tanta energia, quella sprigionata dalla cantante bolognese protagonista delle ultime stagioni con hit irresistibili.
Prossimo appuntamento il 19 giugno con Cristiano Malgioglio e Los Locos: un mix esplosivo di musica, spettacolo e divertimento con uno degli artisti più iconici della televisione italiana accompagnato dal ritmo coinvolgente dei Los Locos.
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