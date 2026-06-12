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Cultura e spettacoli

Elettra Lamborghini, successo per il primo live della stagione al CremonaDue

La cantante e personaggio televisivo si è esibita nello spettacolo del suo tour estivo "Bilaterale", che la porterà in giro per l'Italia fino ad agosto

Fotogallery Gianpaolo Guarneri
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Elettra Lamborghini ha animato la prima serata dei “LiveBeats 2026” al centro commerciale CremonaDue in un concerto – spettacolo gratuito che ha attirato tantissime persone.

La cantante e personaggio televisivo ha inaugurato proprio qui il suo tour estivo “Bilaterale”, che la porterà in giro per l’Italia fino ad agosto. Colori, coreografie e tanta energia, quella sprigionata dalla cantante bolognese protagonista delle ultime stagioni con hit irresistibili.

Prossimo appuntamento il 19 giugno con  Cristiano Malgioglio e Los Locos: un mix esplosivo di musica, spettacolo e divertimento con uno degli artisti più iconici della televisione italiana accompagnato dal ritmo coinvolgente dei Los Locos.

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