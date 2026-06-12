Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis

Il 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un’occasione per ribadire a livello globale l’importanza di compiere un gesto semplice, ma fondamentale, come quello della donazione di sangue.

Avis ha scelto il suo manifesto per l‘anno 2026, riprendendo il tema della campagna “Il nostro modo per dare una mano è stendere il braccio”. Il manifesto si inserisce nel contesto dello slogan ufficiale del World Blood Donor Day 2026 lanciato dall’OMS: “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives” (in italiano “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”), che pone l’umanità al centro di ogni donazione di sangue, suggerendo che ogni atto è portatore di compassione, solidarietà e cura per il prossimo.

I festeggiamenti da parte di Avis Cremona si svolgeranno domenica 14 giugno alle 10 presso l’Auditorium Osvaldo Goldani in via Massarotti 65.

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