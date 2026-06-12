“L’opera si rivela”, nel fine settimana doppio appuntamento

Due appuntamenti con L’opera si rivela, format che ci porterà alla scoperta di due titoli in cartellone al Monteverdi Festival. Levento si svolgerà nel ridotto del teato Ponchielli.

Sabato 13 giugno (ore 10) l’appuntamento è con Sante, dive, imperatrici, guida all’ascolto di Teodora Imperatrice di M. Montalbetti, che andrà in scena domenica 14 giugno (ore 21) nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Agostino e di Didone and Aeneas di H. Purcell, che debutterà a Mantova al Teatro Bibiena.

A parlare di questi due nuove produzioni saranno per Teodora il compositore Mauro Montalbetti e la regista Barbara Roganti, mentre per Didone and Aeneas sarà presente il direttore Michele Pasotti.

Domenica 14 giugno si potranno invece apprendere curiosità musicali e sull’allestimento de Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che andrà in scena al Teatro Ponchielli il 19 e 21 giugno. Si parlerà dell’opera con il direttore Antonio Greco, la regista Petra Deidda. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista ed esperto d’opera Alberto Mattioli.

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