Podismo, torna la “5 Porte”: circa 1000 partecipanti al via e modifiche alla viabilità

È uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Cremona si prepara al ritorno della corsa delle “5 Porte”, in programma venerdì 12 giugno con partenza alle ore 20.30 da Piazza del Comune. Giunta alla sua 23^ edizione, la gara podistica porta con sé un forte valore identitario: nasce per celebrare Cremona e i suoi confini storici, rappresentati dalle cinque porte cittadine.

Quest’anno la protagonista sarà Porta Venezia, alla quale sarà dedicata una medaglia celebrativa. Dopo l’edizione precedente incentrata su Porta Romana, il testimone passa a uno dei simboli più riconoscibili del perimetro storico della città. Il percorso competitivo si sviluppa su un circuito di 5 chilometri da ripetere due volte, toccando tutte e cinque le porte e attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del centro: nove chiese, piazze storiche e scorci cittadini che di notte acquistano una luce particolare.

La partecipazione si preannuncia numerosa: sono attesi circa 1000 partecipanti, tra i 500 atleti della gara competitiva e altrettanti iscritti alle prove non competitive da 5 e 10 chilometri. Spazio anche ai più giovani con la “Mini 5 Porte”, riservata a ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni, suddivisi per categoria di età.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 17.00 alle ore 23.00 alcune strade del centro saranno interessate dal passaggio degli atleti con possibili temporanee modifiche alla circolazione. Il percorso si sviluppa a partire da via Baldesio, attraversa piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cadorna, via Bissolati, via Oscasali, corso Garibaldi, viale Trento e Trieste, corso Campi, corso Cavour, piazza Roma, corso Mazzini, corso Matteotti e piazza San Michele, per concludersi in piazza del Duomo. Cittadini e automobilisti sono invitati a tenere conto delle possibili variazioni alla circolazione e a seguire la segnaletica temporanea.

Il ritiro dei pettorali per le prove competitiva e non competitiva inizierà alle ore 18:00 presso il Cortile Federico II. Il programma della serata entrerà nel vivo alle 19:10 con l’esibizione di sbandieratori e musici dei Dovara del Palio di Isola Dovarese, seguita alle 19:20 dalla Mini 5 porte per i bambini. Spazio poi alle categorie giovanili: alle 19:40 toccherà agli Esordienti e alle 20:00 ai Cadetti. Infine, dalle 20:10 inizierà la composizione della griglia di partenza della gara regina con i top runner, che culminerà alle 20:20 con le note dell’Inno di Mameli prima del via ufficiale.

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