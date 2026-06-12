Scuola, a Cremona la rassegna musicale regionale 2026/2027

Programmazione delle attività musicali per anno scolastico in corso e prossimo, coordinamento delle iniziative territoriali e regionali, con la novità, il prossimo anno, della rassegna musicale regionale, che si terrà a Cremona. Riunione giovedì al Museo del violino dei rappresentati degli uffici scolastici territoriale della regione, alla presenza dell’ex provveditore Imerio Chiappa, oggi con un ruolo di primo piano all’ufficio scolastico regionale.

“Per quanto riguarda la provincia di Cremona – ha detto Giuseppe Bonavita, referente educazione musicale Ust Cremona – Abbiamo ovviamente il Music Spring Festival che è la nostra attrattiva principale di cui l’ufficio scolastico è parte integrante del progetto. Per quanto riguarda invece il prossimo anno avremo sicuramente la rassegna musicale regionale proprio Cremona, città della musica, città ideale per poter realizzare questo tipo di rassegna”. “Cremona è da sempre il centro della musica mondiale e quindi anche l’ufficio scolastico regionale ha pensato di ripartire da qui nella sua programmazione per l’anno prossimo”, ha detto Imerio Chiappa.

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