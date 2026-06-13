Furti seriali di cosmetici nei supermercati del Cremonese: denunciate tre persone

Sgominata dai carabinieri di Soncino una banda di tre persone senza fissa dimora, già note alle forze dell’ordine (un uomo di 27 anni e due donne di 24 e 22 anni) tutti dediti a furti nei supermercati. Almeno tre i colpi messi a segno a fine aprile in diverse località della provincia, Soncino, Cremona e Soresina.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia del responsabile della sicurezza della catena commerciale, presentata dopo il furto di prodotti cosmetici per un valore superiore a 500 euro avvenuto nel punto vendita di Soncino.

Secondo quanto ricostruito attraverso i filmati dei sistemi di videosorveglianza, i furti si sono sviluppati nell’arco di poche ore secondo un preciso schema: alle ore 13:30 primo furto nel reparto profumeria, con l’asportazione di merce per un valore di circa 110 euro; ore 14:30 a Soresina il secondo colpo, con il prelievo di prodotti cosmetici per un valore di circa 220 euro. Infine, alle 15:30 a Soncino, il terzo episodio: le due donne avevano occultato i cosmetici sotto i propri indumenti e si sono presentate alle casse pagando solo una modica quantità di pane, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura guidata dal complice.

L’analisi incrociata delle immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne dei tre esercizi ha permesso di isolare i volti dei sospettati e la targa del veicolo utilizzato per la fuga.

I successivi accertamenti dei militari di Soncino, effettuati tramite le banche dati, hanno rivelato che l’auto in questione era stata fermata e controllata lo stesso pomeriggio nella provincia di Brescia. A bordo del mezzo erano presenti i tre indagati, trovati in possesso dell’intera refurtiva sottratta nei negozi del Cremonese.

A conclusione delle verifiche, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata