Cronaca
L’accordo Stati Uniti – Iran, a “24minuti” l’analista Luigi Toninelli
Titolo della puntata: “Tutte le guerre d’Israele”. Ospite di Simone Bacchetta, l’esperto di politica internazionale dell’Ispi Luigi Toninelli
L’accordo tra Stati Uniti e Iran, ma più in generale anche le tensioni in Medioriente con tutti i fronti aperti da Israele; il futuro del premier Netanyahu.
E’ la geopolitica l’argomento di cui si parlerà stasera (sabato) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Titolo della puntata: “Tutte le guerre d’Israele”. Ospite, l’esperto di politica internazionale dell’Ispi Luigi Toninelli.
© Riproduzione riservata