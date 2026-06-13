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Cronaca

L’accordo Stati Uniti – Iran, a “24minuti” l’analista Luigi Toninelli

Titolo della puntata: “Tutte le guerre d’Israele”. Ospite di Simone Bacchetta, l’esperto di politica internazionale dell’Ispi Luigi Toninelli

Un momento della trasmissione
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L’accordo tra Stati Uniti e Iran, ma più in generale anche le tensioni in Medioriente con tutti i fronti aperti da Israele; il futuro del premier Netanyahu.

E’ la geopolitica l’argomento di cui si parlerà stasera (sabato) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Titolo della puntata: “Tutte le guerre d’Israele”. Ospite, l’esperto di politica internazionale dell’Ispi Luigi Toninelli.

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