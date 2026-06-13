Piene del Po e gestione delle alluvioni, dialogo con le comunità straniere

Importante incontro pubblico nell’ambito dell’Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “EXE Po 2026” a San Daniele Po. L’evento – organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile – è stato interamente dedicato alla prevenzione e alla gestione del rischio idraulico nel bacino del Po, un tema di cruciale rilevanza per la sicurezza del territorio e delle comunità locali. Presenti i rappresentanti di molte comunità straniere presenti sul territorio provinciale.

“Oggi siamo qui per presentare un evento molto importante che è una esercitazione nazionale per il rischio alluvionale nel bacino del Po che si terrà dal 25 al 27 giugno in quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte”, ha detto Gabriella Casertano, dirigente del Dipartimento della protezione civile nazionale. Grande spazio è stato dato all’inclusione e alla divulgazione scolastica.

Alessia Manfredini (referente formazione Regione Lombardia) ha presentato la nascita del progetto in più lingue all’interno della rete dei Centri di Promozione di Protezione Civile. L’incontro è entrato nel vivo delle attività locali con l’intervento di Elena Milanesi, Responsabile della Protezione Civile per la Provincia di Cremona, che ha fatto il punto sulle manovre esercitative di “EXE Po” sul territorio provinciale.

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