Soncino, denunciato 44enne per il furto di un monopattino in un’azienda agricola

I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato a piede libero un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile del furto di un monopattino all’interno di un’azienda agricola locale.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata a fine aprile da un dipendente della ditta, il quale ha segnalato la scomparsa del proprio mezzo, lasciato la sera precedente nei locali della cascina.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la sera del furto due individui si erano introdotti nel perimetro dell’azienda, dandosi alla fuga a seguito dell’intervento dei titolari. Uno dei proprietari ha tuttavia identificato uno dei soggetti, fornendo la descrizione ai Carabinieri.

Gli investigatori hanno quindi acquisito un’immagine del sospettato e predisposto un fascicolo fotografico. Il testimone ha confermato l’identificazione, riconoscendo il 44enne. Al termine degli accertamenti di rito, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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