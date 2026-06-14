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Napoli, bimba di poco più di un anno in ospedale: positiva a sostanze stupefacenti

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della polizia intervenuta nei giorni scorsi all’ospedale Santobono di Napoli dove era stata portata una bimba di poco più di un anno. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva a sostanze stupefacenti: sono quindi intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Vomero. A quanto si apprende è ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza.  

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