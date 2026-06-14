Pubblicato il bando per la gestione di gattile e colonie feline: appalto da 256mila euro

Il Comune di Cremona ha pubblicato un bando per l’affidamento della gestione del gattile rifugio, dell’oasi felina e delle attività di supporto alle colonie feline presenti in città.

L’appalto, della durata di tre anni, ha un valore complessivo stimato di oltre 256mila euro e mira a garantire servizi continuativi e qualificati per la tutela e il benessere dei gatti sul territorio.

L’assegnazione avverrà tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia della qualità del progetto sia dell’aspetto economico.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2026 attraverso la piattaforma regionale.

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