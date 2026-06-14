Ultime News

14 Giu 2026 Pubblicato il bando per la gestione di gattile e colonie feline: appalto da 256mila euro
14 Giu 2026 Il segreto dei violini Stradivari: scoperta l’origine del legno che ha fatto la storia della musica
14 Giu 2026 Crescono le aziende manifatturiere. Sul territorio sono 61 con 737 milioni di ricavi
14 Giu 2026 Nidi e materne, a “24minuti” il Reggio Emilia Approach
14 Giu 2026 Giornata del Donatore di Sangue, Avis Cremona premia i soci con 75 donazioni
Cronaca

Pubblicato il bando per la gestione di gattile e colonie feline: appalto da 256mila euro

di Silvia Galli

L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia della qualità del progetto che dell'aspetto economico

L'area di via Brescia dove sorgerà il gattile
Fill-1

Leggi anche:

Il Comune di Cremona ha pubblicato un bando per l’affidamento della gestione del gattile rifugio, dell’oasi felina e delle attività di supporto alle colonie feline presenti in città.

L’appalto, della durata di tre anni, ha un valore complessivo stimato di oltre 256mila euro e mira a garantire servizi continuativi e qualificati per la tutela e il benessere dei gatti sul territorio.

L’assegnazione avverrà tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia della qualità del progetto sia dell’aspetto economico.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2026 attraverso la piattaforma regionale.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...