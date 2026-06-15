Ultime News

15 Giu 2026 Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte
15 Giu 2026 Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”
15 Giu 2026 Commissione agricoltura, Piloni riconfermato segretario dell’ufficio di presidenza
15 Giu 2026 Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas dal Perugia
15 Giu 2026 Evento annullato alla sagra: querela rimessa contro l’ex sindaco di Bagnolo Cremasco
Politica

Commissione agricoltura, Piloni riconfermato segretario dell’ufficio di presidenza

Con la riconferma a segretario della commissione Agricoltura, Piloni promette attenzione alle esigenze di agricoltori e allevatori lombardi, prioritari per l'economia

Matteo Piloni
Fill-1

Matteo Piloni, consigliere regionale del Partito Democratico, è stato riconfermato segretario dell’Ufficio di Presidenza della commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia. La nomina è avvenuta nell’ambito del rinnovo degli organismi interni delle commissioni consiliari.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia rinnovata” dichiara Piloni. “Continuerò a svolgere questo incarico con serietà e impegno, mettendo al centro le esigenze del mondo agricolo lombardo e per il sostegno al reddito dei nostri agricoltori e allevatori, un settore strategico per l’economia, il territorio e la qualità delle nostre produzioni”.

Di seguito l’elenco delle competenze della Commissione: sviluppo, sostegno e promozione del settore agricolo, rurale, silvo-pastorale, della pesca, del sistema produttivo agroalimentare e tutela delle produzioni tipiche di qualità; tutela del suolo agricolo; foreste e viabilità agro-silvo-pastorale; enti e soggetti operanti nel settore agricolo; sorveglianza fito-sanitaria; bonifica e irrigazione; alimentazione e nutrizione; attività agrituristiche; attività venatoria; funghi ipogei ed epigei; usi civici; utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati; sviluppo delle aree montane.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...