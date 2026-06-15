Commissione agricoltura, Piloni riconfermato segretario dell’ufficio di presidenza

Matteo Piloni, consigliere regionale del Partito Democratico, è stato riconfermato segretario dell’Ufficio di Presidenza della commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia. La nomina è avvenuta nell’ambito del rinnovo degli organismi interni delle commissioni consiliari.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia rinnovata” dichiara Piloni. “Continuerò a svolgere questo incarico con serietà e impegno, mettendo al centro le esigenze del mondo agricolo lombardo e per il sostegno al reddito dei nostri agricoltori e allevatori, un settore strategico per l’economia, il territorio e la qualità delle nostre produzioni”.

Di seguito l’elenco delle competenze della Commissione: sviluppo, sostegno e promozione del settore agricolo, rurale, silvo-pastorale, della pesca, del sistema produttivo agroalimentare e tutela delle produzioni tipiche di qualità; tutela del suolo agricolo; foreste e viabilità agro-silvo-pastorale; enti e soggetti operanti nel settore agricolo; sorveglianza fito-sanitaria; bonifica e irrigazione; alimentazione e nutrizione; attività agrituristiche; attività venatoria; funghi ipogei ed epigei; usi civici; utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati; sviluppo delle aree montane.

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