Concerto dell’Italian Gospel Choir, a Ferrara anche 11 coristi cremonesi

Domenica 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate e della Festa della Musica, una rappresentanza cremonese sarà a Ferrara, in Piazza Ariostea, alle ore 21, per prendere parte al grande concerto gratuito del coro nazionale Italian Gospel Choir, protagonista di uno degli appuntamenti più rilevanti del Ferrara Summer Festival 2026.

Undici i cantanti convocati dal Cremona Gospel Choir: il direttore Alessandro Parmigiani, i tenori con Leo Palamara, Danilo Iezzi e Massimiliano Romano, le soprano Chiara Raitano, Desirèe Savoia, Francesca Sorgarello, le contralto Rachele Fabiano, Barbara Romanello, Antonella Laiolo e Rossana Tedoldi. Una conquista importante per un coro con soli pochi mesi di storia.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Comune di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Ferrara Tua e Ferrara Summer Festival, sarà di forte impatto artistico e simbolico grazie all’esibizione di 300 cantanti “azzurri” provenienti da tutta Italia e della super band di 12 elementi che accompagnerà il coro. Il concerto, che vede anche le preziose partnership e i contributi di NG – Nuova General Instruments, Irrimec, Music In e del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, sarà a ingresso gratuito con registrazione e prenotazione del proprio posto a sedere tramite il portale Eventbrite.

La data del concerto rafforza il grande significato “evocativo” dell’evento: il 21 giugno è infatti il giorno del solstizio d’estate che, come noto, rappresenta simbolicamente la luce, l’energia e il rinnovamento. Nello stesso giorno si celebra inoltre, in oltre 120 nazioni in tutto il mondo, la Festa della Musica, iniziativa nata nel 1982 per promuovere la diffusione della musica in tutte le sue forme, con eventi gratuiti e aperti al pubblico.

Il concerto dell’Italian Gospel Choir si inserisce pienamente in questo contesto che vedrà la partecipazione di 300 coristi. Questi si esibiranno in una formazione unitaria indossando l’immancabile abito celebrativo blu arricchito dal tricolore, accompagnati musicalmente dall’Italian Gospel Orchestra diretta e coordinata da Steven Zucchini (organo Hammond e programmazione) e composta da: Simone Saladino (batteria), Loris Stefanuto (percussioni), Andrea Imelio (basso), Giacomo Carini (chitarra), Alessandro Abbatiello (pianoforte), Piero Caico (tromba), Andrès Villani (sax), assieme all’Archimia String Quartet formato da Serafino Tedesi (violino), Paolo Costanzo (violino), Matteo del Soldà (viola) e Andrea Anzalone (violoncello).

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