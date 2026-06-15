Corte de’ Frati: passi avanti per la tangenziale, incontro in Provincia

Nuovi passi avanti per la realizzazione della tangenziale di Corte de’ Frati. Nei giorni scorsi si è svolto un Incontro in Provincia per fare il punto sul cronoprogramma dell’opera. Presenti i tecnici e il sindaco Rosolino Azzali, oltre al presidente Roberto Mariani.

“Nei prossimi mesi – ha spiegato al termine dell’incontro Azzali – verrà convocata la conferenza di servizi per l’espressione dei pareri degli enti sul progetto definitivo, successivamente verrà affidata, presumibilmente alla società CentroPadane Engineering, la stesura del progetto esecutivo e l’indizione della gara d’appalto. Tutta questa fase si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno”.

Importante anche il quadro economico dell’intervento.

“L’opera costa 6 milioni e 800 mila euro: 6 milioni e mezzo stanziati da Regione Lombardia con il Piano Marshall post-Covid e 300 mila euro dal Comune di Corte de’ Frati, già erogati.

“È un intervento importante – continua Azzali – perché consente di evitare il traffico nel centro abitato, soprattutto nella strettoia di Aspice e allo stesso tempo di dare maggiore attrattività all’area industriale.” Un’area già oggi sede di realtà produttive rilevanti, che potrebbe crescere ulteriormente grazie alla nuova infrastruttura.

“Con la tangenziale – ha chiosato il sindaco – si risolveranno i problemi di viabilità e sarà possibile attirare nuovi operatori”.

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