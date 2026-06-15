Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas dal Perugia

La Cremonese punta ancora su Adrian Lickunas. Il club grigiorosso ha infatti comunicato di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del giovane centrocampista lituano dal Perugia.

Classe 2006, Lickunas è stato protagonista nell’ultima stagione con la Primavera grigiorossa, collezionando 30 presenze nel campionato Primavera 1, arricchite da 2 gol e 3 assist. Il giovane talento ha inoltre maturato esperienza a livello internazionale, scendendo in campo quattro volte con la nazionale lituana Under 21.

Con il riscatto del giocatore, la Cremonese conferma la volontà di investire sui profili più promettenti del proprio settore giovanile.

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