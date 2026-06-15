G7 al via oggi a Evian, riflettori su Trump e bilaterale con Macron

(Adnkronos) – Prenderà il via oggi lunedì 15 giugno a Evian il vertice del G7 organizzato dalla presidenza francese, con un’agenda incentrata sui principali dossier internazionali: dal sostegno all’Ucraina alla stabilità del Medio Oriente con l’accordo Usa-Iran, dai partenariati con i Paesi emergenti alla crescita economica, passando per l’intelligenza artificiale. I lavori si apriranno nel tardo pomeriggio con l’arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron per un incontro bilaterale. In serata è previsto il benvenuto ufficiale ai leader del G7, seguito da una cena di lavoro dedicata ai grandi dossier internazionali.

La giornata di domani martedì 16 giugno sarà in larga parte focalizzata sulle questioni geopolitiche. In mattinata Macron accoglierà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una sessione di lavoro sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa alla presenza dei leader del G7. Seguirà un pranzo di lavoro con Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar incentrato sulle crisi regionali e sulla stabilità del Medio Oriente. Nel pomeriggio il summit si allargherà ai partner invitati dalla presidenza francese – Brasile, India, Corea del Sud e Kenya – che parteciperanno alla fotografia ufficiale e a una riunione dedicata ai nuovi partenariati internazionali e alla ricostruzione della solidarietà globale, con la partecipazione della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. La giornata si concluderà con una serie di incontri bilaterali tra i leader.

Mercoledì 17 giugno il focus si sposterà sulle questioni economiche. Una prima sessione di lavoro riunirà i Paesi del G7, i partner invitati, il Fondo monetario internazionale e l’Ocse per discutere di crescita equilibrata, inclusiva e sostenibile. A seguire, un pranzo di lavoro sarà incentrato sull’intelligenza artificiale, con la partecipazione dei leader politici e di rappresentanti del mondo imprenditoriale. La chiusura del vertice è prevista nel pomeriggio di mercoledì con la conferenza stampa finale di Macron.

Alla vigilia del vertice sono scoppiati scontri tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. Secondo quanto riportato dai giornalisti dell’Afp, i manifestanti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni. Diversi edifici sono stati presi di mira, tra cui gli uffici di PricewaterhouseCoopers e la sede dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).