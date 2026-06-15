Medicina dello sport, la nuova sede nella casa di comunità di Cremona

Da oggi, lunedì 15 giugno 2026 la Medicina dello Sport dell’Asst di Cremona sarà operativa nella Casa di Comunità di Cremona, in via San Sebastiano 14 (Edificio A).

Il trasferimento si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete territoriale aziendale e consente di collocare l’attività all’interno di una struttura che ospita già numerosi servizi sanitari e sociosanitari dedicati ai cittadini. La Casa di Comunità rappresenta infatti uno dei principali punti di accesso ai servizi territoriali e favorisce l’integrazione tra le diverse professionalità coinvolte nella presa in carico delle persone.

La Medicina dello Sport si occupa della tutela sanitaria dell’attività sportiva attraverso visite specialistiche e accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica. Svolge inoltre un ruolo importante nella promozione di una pratica sportiva sicura e consapevole, rappresentando un punto di riferimento per atleti, società sportive e cittadini di tutte le età.

Il trasferimento riguarda esclusivamente la sede. Restano invariati modalità di accesso, orari di attività e recapiti del servizio.

ORARI DI APERTURA

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 16.00. Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12 e dalle 12.30 alle 18.30. Venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 12.30 alle 15.30. Per prenotazioni: 0372405879 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.30). Mail: medicinadellosport@asst-cremona.it

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