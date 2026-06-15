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Cronaca

Ragazza di 12 anni investita in Viale Po: soccorsa e portata in ospedale

di Simone Bacchetta

La giovane stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali. A causa dell'impatto, ha riportato contusioni e varie escoriazioni, ma è sempre rimasta cosciente e vigile. Sul posto la Polizia di Stato

I soccorsi impegnati in Viale Po
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Attimi di grande apprensione nella mattinata di lunedì a Cremona, dove una ragazza di 12 anni è stata investita mentre attraversava la strada in Viale Po. L’incidente si è verificato lungo una delle arterie più trafficate della città, fortunatamente senza gravi conseguenze per la giovanissima pedona.

Secondo le prime ricostruzioni, la dodicenne stava attraversando in prossimità sulle strisce pedonali quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stata urtata da una Renault Clio. L’impatto ha scaraventato la minore a terra, attirando immediatamente l’attenzione dei passanti e degli altri automobilisti in transito.

Sul posto sono scattati tempestivamente i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e auto medica, hanno prestato le prime cure alla 12enne direttamente sul fondo stradale. Nonostante il grande spavento iniziale e il violento impatto, le condizioni della dodicenne si sono rivelate meno gravi del previsto: la giovane ha riportato solo qualche contusione e varie escoriazioni, ma è sempre rimasta cosciente e vigile. Per tutti gli accertamenti è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona.

I rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati affidati alla Polizia di Stato che ha provveduto anche a gestire il traffico veicolare, congestionato in viale Po durante le operazioni di soccorso.

 

Soccorsi e forze dell’ordine impegnati in Viale Po

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