Soresina: guida ubriaco e provoca incidente, denunciato 29enne con precedenti

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 29 anni, con precedenti di polizia a carico, che venerdì scorso 12 giugno ha avuto un incidente stradale a Soresina.

Erano circa le 23.30 quando la pattuglia è arrivata all’incrocio tra via Gramsci e via Montenero perché era stato segnalato un sinistro stradale tra un’auto e un motociclo, con feriti. L’uomo alla guida dell’auto, mentre percorreva la via Gramsci, giunto in prossimità dell’incrcio, non avrebbe dato la precedenza e avrebbe impattato contro un motociclo che percorreva via Montenero.

Era stato richiesto anche l’intervento di personale medico che ha accompagnato il conducente del motociclo al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona per le cure. I militari hanno effettuato i rilievi e, tenuto conto della dinamica, della gravità dell’incidente stradale e del fatto che il 29enne evidenziava chiari sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze alcoliche, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato dei valori di circa 0,95 g/l, quasi il doppio del consentito.

Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto delle aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’orario notturno, i Carabinieri di Soresina lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata immediatamente ritirata.

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