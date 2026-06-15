Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”

E’ stato uno degli attaccanti più amati dell’intera storia grigiorossa. Andrea Tentoni è un nome che occupa un posto speciale nel cuore dei tifosi della Cremonese: tanti gol, stagioni indimenticabili, la conquista della Coppa Anglo-Italiana a Wembley e gli anni vissuti in Serie A con la maglia della Cremo.

A distanza di anni, l’ex bomber è tornato a Cremona per ritrovare vecchi amici e visitare due luoghi simbolo del presente e del passato grigiorosso: il Centro Arvedi e lo stadio Zini.

“Lo Zini è la mia seconda casa, ho i brividi e provo emozioni fantastiche. Tutto è cambiato e migliorato rispetto al passato. E’ sempre un piacere, era un mio desiderio da tanto tempo quello di tornare a Cremona per passare a trovare persone con cui sono stato bene, ambienti che ho conosciuto. Per me è una seconda casa, il periodo più bello della mia vita calcistica. Ringrazierò per sempre Cremona per quello che mi ha dato, spero di aver lasciato qualcosa anche io”.

Per Tentoni, però, Cremona significa soprattutto emozioni e ricordi che il tempo non ha mai cancellato.

“Ogni tanto quando sono a casa riguardo le nostre vecchie partite. Mi piace e sono orgoglio di quello che fatto e di essere stato parte di questa famiglia. Non ho nessun rammarico importante”.

E alla fine, per salutare il popolo grigiorosso, bastano poche parole. Quelle che valgono più di mille discorsi: “Sempre forza Cremo“.

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