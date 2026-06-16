Alessio Maganuco eletto Segretario Generale di NIdiL Cgil Cremona

Alessio Maganuco è stato eletto all’unanimità Segretario Generale di NIdiL Cgil Cremona. La categoria rappresenta lavoratrici e lavoratori in somministrazione, collaboratori, partite Iva, rider e le diverse forme di lavoro precario, discontinuo e autonomo che attraversano oggi il mercato del lavoro.

Con la sua elezione, Maganuco ha indicato gli impegni e le sfide che attendono NIdiL nei prossimi anni: “rafforzare la presenza nei luoghi di lavoro, dare voce a chi rischia di rimanere invisibile, costruire rappresentanza collettiva e non limitarsi alla sola risposta ai bisogni individuali” ha detto. “Una prospettiva particolarmente importante in una fase in cui il lavoro cambia rapidamente, aumentano le forme contrattuali fragili e si moltiplicano le zone grigie tra subordinazione e autonomia. Un progetto di continuità e rafforzamento con quello svolto con ottimi risultati fino ad oggi”.

Tra le priorità indicate ci sono “la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati nelle aziende del territorio, il contrasto al lavoro “usa e getta”, la richiesta di percorsi di stabilizzazione dove ne esistano le condizioni e la piena parità di trattamento. Centrale sarà anche il lavoro sui rider e sulle piattaforme digitali, dove dietro applicazioni e algoritmi ci sono persone che producono valore e che hanno diritto a tutele, sicurezza, diritti e rappresentanza”.

Un’attenzione specifica “sarà rivolta alle partite Iva, con l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile capace di trasformare bisogni spesso individuali in iniziativa collettiva. Una sfida che riguarda il contrasto al falso lavoro autonomo, l’equo compenso, il riconoscimento del valore professionale e l’estensione delle tutele anche a chi oggi rischia di restare fuori dalla rappresentanza tradizionale”.

In questo percorso sarà importante anche “il rapporto con il Caaf Cgil, che offre servizi fondamentali per le partite Iva e rappresenza, insieme al Patronato e all’Ufficio Vertenze, un osservatorio prezioso sui cambiamenti del lavoro e della società in grado di offrire assistenza legale e fiscale a lavoratori spesso lasciati a loro stessi”.

“NIdiL conferma così il proprio ruolo confederale, in stretto rapporto con le categorie della Cgil presenti nelle aziende e con l’intero sistema dei servizi” fanno sapere dal sindacato. “Perché il lavoro precario, autonomo, giovane, somministrato o digitale non è un mondo separato: è parte piena del lavoro di oggi e deve essere rappresentato dentro una dimensione collettiva.

La Segreteria Confederale e tutta la Cgil Cremona ringraziano Giulio Gennari per il lavoro svolto in questi anni alla guida di NIdiL, per l’impegno e il contributo dato alla crescita della categoria. Ad Alessio Maganuco vanno gli auguri di buon lavoro, con la certezza che NIdiL continuerà a essere uno strumento essenziale per rappresentare il lavoro che cambia e costruire nuove forme di tutela collettiva”.

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