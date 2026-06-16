Aprica e Agropolis insieme per l’educazione ambientale

A Cremona l’educazione ambientale diventa anche uno strumento di inclusione sociale e un’occasione per raccontare in modo nuovo i temi dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti. Aprica (Gruppo A2A) e Agropolis Onlus hanno avviato una collaborazione che ha dato vita a un percorso condiviso rivolto alle scuole, con un approccio che integra competenze tecniche e valore sociale.

A spiegare ai bambini come funziona la raccolta differenziata non sono stati soltanto gli operatori di Aprica, ma anche i ragazzi di Agropolis, cooperativa sociale cremonese attiva da oltre trent’anni nei percorsi educativi e di autonomia per persone con disabilità e da tempo impegnata nella gestione di un laboratorio di riciclo della carta.

Nei mesi scorsi, nell’ambito della collaborazione, sono stati realizzati due incontri con le classi prime e terze della scuola primaria “Bianca Maria Visconti” di Cremona. Protagonisti, insieme agli operatori, i ragazzi di Agropolis, che hanno raccontato in modo diretto e concreto come si effettua correttamente la raccolta differenziata e perché è fondamentale farlo con attenzione.

Parallelamente, Aprica e Agropolis hanno realizzato un video all’interno del laboratorio di riciclo della carta della cooperativa, attività già attiva da anni e ora valorizzata all’interno del progetto. Il video raccoglie le testimonianze dei ragazzi impegnati quotidianamente nel laboratorio e mostra il processo di trasformazione della carta di scarto in nuovo materiale. Il contenuto è disponibile sui canali YouTube e social di Aprica e Agropolis.

Il progetto si inserisce in un contesto cittadino già avanzato sul fronte della raccolta differenziata: a Cremona la percentuale si attesta intorno all’80%, risultato di un percorso costante di sensibilizzazione che ha coinvolto cittadini, scuole e realtà associative. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del bando di comunicazione finanziato da Anci-Conai.

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