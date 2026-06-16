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Cremonese

Cremo, le date della preseason: raduno il 14 luglio, dal 26 ritiro a Ronzone

La Cremonese si prepara al raduno del 14 luglio e al ritiro estivo in Val di Non dal 26 luglio, prime tappe in vista dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Giampaolo durante un allenamento
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Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione per la Cremonese: il raduno degli uomini di mister Giampaolo è in programma nel pomeriggio di martedì 14 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e proprio nel quartier generale grigiorosso si terrà il pre ritiro fino a venerdì 24.

A partire da domenica 26 luglio e fino a giovedì 6 agosto la squadra si sposterà nell’alta Val di Non per il ritiro estivo: gli allenamenti si svolgeranno al Campo Sportivo di Ronzone mentre l’Hotel Milano di Fondo ospiterà i grigiorossi nelle proprie strutture. Il programma completo delle sessioni di lavoro e delle sfide amichevoli verrà comunicato prossimamente.

Al ritorno a Cremona inizierà invece la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa (data e orario ufficiale saranno definiti in seguito).

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