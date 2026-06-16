Cremo, le date della preseason: raduno il 14 luglio, dal 26 ritiro a Ronzone
La Cremonese si prepara al raduno del 14 luglio e al ritiro estivo in Val di Non dal 26 luglio, prime tappe in vista dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione per la Cremonese: il raduno degli uomini di mister Giampaolo è in programma nel pomeriggio di martedì 14 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e proprio nel quartier generale grigiorosso si terrà il pre ritiro fino a venerdì 24.
A partire da domenica 26 luglio e fino a giovedì 6 agosto la squadra si sposterà nell’alta Val di Non per il ritiro estivo: gli allenamenti si svolgeranno al Campo Sportivo di Ronzone mentre l’Hotel Milano di Fondo ospiterà i grigiorossi nelle proprie strutture. Il programma completo delle sessioni di lavoro e delle sfide amichevoli verrà comunicato prossimamente.
Al ritorno a Cremona inizierà invece la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa (data e orario ufficiale saranno definiti in seguito).