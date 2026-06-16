Il Monteverdi Festival si sposta a Mantova con “Dido and Aeneas”
A Cremona si terrà invece un concerto a San Michele Vetere giovedì 18 giugno, con Antonio Greco e Cremona Antiqua
Il Monteverdi Festival viaggia e si sposterà giovedì 18 giugno (ore 21) a Mantova, altra città cara a Claudio Monteverdi, dove nella superba cornice del Teatro Bibiena andrà in scena Dido and Aeneas di H. Purcell, in forma semiscenica.
Il Festival si apre anche ad un’opera del barocco europeo. Il seme gettato da Monteverdi con L’Orfeo, maturato con Cavalli e da questi esportato in Francia, arriva anche in Inghilterra e trova in Purcell il suo più grande rappresentante.
Nella preziosa cornice del Teatro Bibiena di Mantova, un cast di alto livello guidato da Michele Pasotti con Orchestra e Coro La Fonte Musica. Spiccano nel cast il mezzosoprano cileno-svedese Luciana Mancini (Didone) e il baritono Mauro Borgioni (Enea).
La trasferta a Mantova sarà preceduta da un concerto presso la Basilica di San Michele Vetere alle ore 18 dal titolo Da Legrenzi a Händel. Visioni del sacro nel barocco europeo.
Un programma di musica sacra in onore del grande maestro bergamasco, Giovanni Legrenzi, in occasione dei 400 anni dalla sua nascita, in un itinerario musicale che racconta la messa a punto e la diffusione dello stile veneziano nel mondo. Un appuntamento per godere delle finezze esecutive di Antonio Greco e di Cremona Antiqua sul loro repertorio d’elezione, il barocco sacro.