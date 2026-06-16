Tre etti di marijuana nascosti in casa: 42enne denunciato per spaccio

Quasi tre etti di marijuana nascosti in casa e altri 8 grammi trovati nell’auto di un presunto acquirente. È il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che nella serata di lunedì 15 giugno hanno denunciato un uomo di 42 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato poco prima delle 22 in via Ippocastani, dove una pattuglia ha notato un’auto fermarsi nei pressi di un condominio. Dal veicolo è sceso un uomo che ha raggiunto una persona in strada, intrattenendosi con lei per alcuni minuti. Terminato l’incontro, il primo è risalito in auto, mentre l’altro è rientrato nel palazzo.

Insospettiti dalla scena, i militari hanno deciso di seguire il veicolo, fermandolo poco dopo in via Buoso da Dovara. Alla guida c’era una donna, mentre sul sedile del passeggero si trovava un 32enne con precedenti di polizia, anche in materia di stupefacenti.

Durante il controllo, i carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, sotto il sedile del passeggero, una confezione contenente circa 8,5 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 32enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo incontrato poco prima dal 32enne. All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato un sacchetto contenente circa 280 grammi di marijuana, nascosto dietro un mobile.

La sostanza è stata sequestrata e, al termine delle verifiche, il 42enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio sul territorio cittadino.

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