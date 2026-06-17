“Gasparlando”, buona la prima per il progetto podcast del Liceo Aselli con CR1

Si è concluso con grande soddisfazione il percorso che, a partire dallo scorso mese di gennaio, ha visto il Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” di Cremona collaborare con l’emittente televisiva CR1 per la realizzazione del podcast ufficiale dell’istituto.

Il progetto, battezzato “Gasparlando”, nasce da un simpatico e significativo gioco di parole che richiama il nome dello scienziato Gaspare Aselli, a cui il liceo è intitolato. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti della classe 4D LSA, che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della comunicazione e del giornalismo attraverso un percorso pratico e coinvolgente.

Determinante è stata la collaborazione con Giovanni Rossi, giornalista di CR1 e ideatore e conduttore del podcast “infraROSSI”, che per diversi mesi ha raggiunto l’istituto con cadenza mensile accompagnando i ragazzi in tutte le fasi della produzione. Dalla scelta degli argomenti alla preparazione delle interviste, dalla conduzione alla registrazione delle puntate, gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente il lavoro dietro un prodotto editoriale, sviluppando competenze comunicative, organizzative e relazionali.

La location scelta dagli stessi studenti per le registrazioni è stata la biblioteca del liceo, trasformata per l’occasione in un vero e proprio studio podcast. Un ambiente che ha fatto da sfondo a puntate sempre diverse.

Tra gli ospiti intervistati nel corso dell’anno figurano, ad esempio, il fondatore della realtà sportiva Baskin Cremona Fausto Capellini, protagonista di una puntata dedicata allo sport inclusivo e ai valori dell’integrazione. In un altro episodio gli studenti hanno raccolto le testimonianze di compagni che hanno vissuto l’esperienza di un anno di studio all’estero, mentre un’ulteriore puntata ha visto protagonisti i rappresentanti d’istituto, chiamati a raccontare il loro ruolo e le attività svolte all’interno della comunità scolastica.

L’entusiasmo dimostrato dagli studenti è stato evidente fin dalle prime registrazioni. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla progettazione dei contenuti, alla preparazione delle domande e alla conduzione delle interviste, contribuendo in prima persona alla crescita del progetto.

Per valorizzare ulteriormente il lavoro svolto, è stato inoltre creato un canale YouTube dedicato, sul quale sono state pubblicate tutte le puntate realizzate durante l’anno, rendendo il podcast accessibile non solo agli studenti e alle famiglie, ma all’intera comunità scolastica e al territorio.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stato il supporto della vicepreside Gabriella Cattaneo, che ha creduto nel valore educativo del progetto e ne ha sostenuto lo sviluppo sin dalle prime fasi organizzative.

Ma “Gasparlando” non rappresenta un punto di arrivo. L’esperienza maturata in questi mesi costituisce infatti la base per un percorso destinato a proseguire anche nel prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere nuove classi, ampliare i temi trattati e continuare a dare voce agli studenti dell’Aselli. Un progetto che ha dimostrato come la scuola possa essere anche laboratorio di idee, creatività e partecipazione, capace di raccontarsi attraverso gli strumenti della comunicazione contemporanea.

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