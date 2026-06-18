Cremonese, si definisce il futuro: confronti quotidiani e strategie chiare

Una base di ripartenza solida e tanti giocatori di proprietà su cui costruire la prossima stagione. Dopo la retrocessione in Serie B, arrivata da neanche un mese, la Cremonese ha già avviato la programmazione del futuro, con l’obiettivo di definire al più presto l’ossatura della nuova squadra.

Sono giorni di lavoro intenso per il nuovo direttore sportivo Christian Botturi, impegnato in confronti quotidiani di natura tecnica con l’allenatore Marco Giampaolo. La volontà condivisa è quella di costruire uno zoccolo duro da cui ripartire per affrontare il prossimo campionato.

Parallelamente proseguono gli incontri con la società grigiorossa per organizzare tutte le aree che ruotano attorno alla prima squadra, compreso lo staff medico. L’attenzione è rivolta anche alle condizioni di alcuni calciatori, tra cui Federico Baschirotto, ancora alle prese con l’infortunio rimediato nel match contro la Lazio dello scorso 4 maggio.

Dalla prossima settimana si entrerà in una fase più operativa sul piano decisionale. Finora Botturi ha avuto solo confronti telefonici con diversi giocatori, attualmente in vacanza, ma l’obiettivo è avviare incontri di persona per valutare con chiarezza le intenzioni di ciascuno.

Chi resterà dovrà sposare pienamente il nuovo progetto tecnico. La stessa linea varrà anche per il mercato in uscita, con un’impostazione chiara nei confronti dei calciatori che non rientreranno nei piani.

Accanto alla gestione del gruppo attuale, il club sta iniziando a valutare le prime opportunità di mercato per rinforzare la rosa. Le decisioni più rilevanti, tuttavia, arriveranno in futuro: la priorità resta infatti la definizione delle posizioni dei giocatori già in organico.

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