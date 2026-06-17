Cremonese, cresce l’attesa per le mosse di mercato in vista della Serie B

Sono settimane decisive per la programmazione della prossima stagione in casa Cremonese. Dopo la retrocessione dalla Serie A, il club grigiorosso sta lavorando con anticipo alla costruzione della squadra che affronterà il campionato di Serie B 2026-2027.

Le prime mosse della società sono arrivate rapidamente, con la definizione delle figure chiave dell’area tecnica. Il nuovo direttore sportivo Christian Botturi è già al lavoro per delineare la rosa che sarà a disposizione dell’allenatore in vista dell’inizio della stagione.

Il calendario è già definito. Il raduno è fissato per il pomeriggio del 14 luglio al Centro Sportivo Arvedi, mentre dal 26 luglio al 6 agosto la squadra svolgerà il ritiro in Alta Val di Non. Il primo impegno ufficiale dovrebbe essere rappresentato dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma il 16 agosto, prima del via al campionato di Serie B previsto nel weekend compreso tra il 21 e il 23 agosto.

Sul fronte mercato non sono attese operazioni imminenti. La fase attuale è principalmente dedicata alle valutazioni, anche perché molti giocatori sono ancora impegnati nel periodo di vacanza estivo. Fanno eccezione Sanabria e Thorsby, attualmente impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali.

La Cremonese dovrà inoltre gestire la situazione di alcuni elementi particolarmente apprezzati sul mercato, soprattutto dopo l’ultima stagione in Serie A. La linea indicata da Botturi è però chiara: chi resterà in grigiorosso dovrà essere pienamente convinto del progetto e motivato ad affrontare il campionato cadetto.

Parallelamente prosegue la strategia di valorizzazione dei giovani. Il riscatto del classe 2006 Lickunas dal Perugia rappresenta un primo segnale in questa direzione. Allo stesso tempo, la società non intende rinunciare all’esperienza e alla leadership dei giocatori più rappresentativi dello spogliatoio. In quest’ottica si inseriscono i rinnovi di Matteo Bianchetti e Michele Collocolo, due operazioni che garantiscono continuità tecnica e identità a un gruppo chiamato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B.

Le prossime settimane saranno dunque fondamentali per comprendere quale sarà il volto della nuova Cremonese, tra conferme, possibili partenze e nuovi innesti destinati a rafforzare una squadra che punta a ripartire con ambizione.

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