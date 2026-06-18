Piazza Roma, resta l’allarme sicurezza ma le forze dell’ordine sono un deterrente

Resta critica la situazione nei giardini di Piazza Roma e nelle zone della movida cremonese. A ribadire le problematiche sono soprattutto i residenti che non si sentono più tranquilli, né sicuri nel transitare nella zona. Segnalazioni quotidiane di episodi che vanno da semplici litigi tra ragazzi a situazioni più serie legate all’abuso di alcol.

“Non andiamo bene, i residenti non si sentono tranquilli, non si sentono sicuri, spesso ci sono ragazzi o persone anche più adulte ubriache – spiega Rita La Fata, Presidente del Comitato del quartiere Centro – . C’è sempre il timore, anche solo nel passaggio, di incorrere in qualche situazione diciamo spiacevole”.

Non solo Piazza Roma, le stesse criticità si estendono nelle zone considerate il cuore della movida cremonese, come Piazza Pace, Piazza Stradivari e Piazza Marconi.

“Quasi ogni giorno ricevo messaggi privatamente su quanto succede. Poi sentiamo le sirene, non sappiamo se sono ragazzini che si sono menati per qualche ragazzina, piuttosto che ubriachi, piuttosto che altre cose più serie”.

Per far fronte a questa situazione c’è stato un rafforzamento dei controlli con servizi interforze: un primo effetto si starebbe già vedendo”.

“Non sono diminuite le segnalazioni – continua La Fata – però obiettivamente da quando le pattuglie sono ferme in alcuni punti più delicati, dove si manifestano di solito i problemi, le cose vanno meglio. La deterrenza di un’auto delle forze dell’ordine o agenti che girano e che potrebbero intervenire in caso di problema, allontana queste situazioni”.

La riqualificazione dei giardini di Piazza Roma potrebbe portare delle migliorie alla situazione.

“Ogni riqualificazione secondo me è una cosa buona e sicuramente bene accetta. Diciamo che mi piacerebbe vedere i giardini più belli, con tutte le alberature. Sono stata in commissione ad ascoltare il progetto, è una meraviglia. Noi dobbiamo restituire i giardini alle famiglie e alle persone che lo vogliono frequentare”.

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