Siccità, Piloni (Pd): “Convocare subito la Commissione crisi idrica e ascoltare Beduschi”

La Commissione crisi idrica deve essere convocata senza ulteriori rinvii e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi deve riferire in Commissione agricoltura. È la richiesta del consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, dopo il nuovo allarme siccità diffuso dall’osservatorio ANBI, che segnala un progressivo deficit idrico del fiume Po e dei principali laghi lombardi.

Secondo Piloni, la situazione conferma una tendenza ormai strutturale legata al cambiamento climatico e richiede interventi immediati e programmati: “La necessità di mettere in campo iniziative preventive per fronteggiare i fenomeni di siccità estiva è evidente – afferma –. Ogni anno la situazione peggiora e la Regione non può continuare a restare ferma”.

Il consigliere dem sottolinea inoltre le criticità istituzionali legate alla Commissione crisi idrica, istituita nel 2023 ma mai convocata: “È stata creata su nostra richiesta, ma ad oggi non si è mai riunita. Nel frattempo, non si vedono azioni concrete su risparmio, recupero e gestione dell’acqua, una risorsa sempre più preziosa”.

Piloni insiste infine sulla necessità di un confronto diretto con la giunta regionale: “Da tempo chiediamo un’audizione urgente dell’assessore Beduschi in Commissione agricoltura, ma non abbiamo ricevuto risposta. È necessario chiarire quali misure la Regione intenda adottare per fronteggiare una carenza d’acqua che mette a rischio le colture lombarde”.

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