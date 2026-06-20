Mercato Cremonese, nessuna richiesta di addio dai big: si lavora sugli identikit dei rinforzi

Sono giorni decisivi per la programmazione della prossima stagione della Cremonese. La società grigiorossa sta infatti lavorando alla definizione della rosa che affronterà il campionato, con particolare attenzione alle valutazioni tecniche sui giocatori attualmente sotto contratto e ai possibili innesti da individuare sul mercato.

Nel corso della settimana il direttore sportivo Christian Botturi ha avuto una serie di incontri con il tecnico Giampaolo. Riunioni ritenute fondamentali per delineare le strategie future e comprendere quali elementi della rosa possano essere considerati centrali nel nuovo progetto tecnico e quali, invece, siano destinati a percorsi differenti.

Parallelamente, il direttore sportivo sta mantenendo contatti diretti con diversi calciatori per raccogliere indicazioni sulle loro intenzioni in vista della prossima stagione. Da quanto emerge, al momento nessuno dei giocatori più rappresentativi avrebbe manifestato la volontà di lasciare Cremona. Una situazione che potrebbe però evolversi con l’apertura ufficiale della sessione estiva di mercato, quando eventuali proposte provenienti da altri club, in particolare di Serie A, potrebbero modificare gli scenari.

Nel frattempo, società e staff tecnico stanno lavorando alla definizione dei profili ritenuti più adatti per rinforzare la squadra. L’obiettivo è arrivare preparati all’apertura del mercato estivo. La prossima settimana potrebbe rappresentare un momento importante per l’accelerazione delle operazioni, con il lavoro di pianificazione che entrerà sempre più nel vivo e consentirà alla Cremonese di iniziare a muoversi concretamente sui primi obiettivi individuati.

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