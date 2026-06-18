Cremonese, chiusa la finestra riscatti: rientrano diversi prestiti in rosa

Si è chiusa la finestra utile per esercitare i diritti di riscatto dei prestiti e la Cremonese ha definito le prime scelte in vista della nuova stagione. Il club grigiorosso ha deciso di non esercitare le opzioni per il portiere Emil Audero, che farà ritorno al Como, e per l’esterno Romano Floriani Mussolini, destinato al rientro alla Lazio.

Tra i pali, la società è orientata a puntare su Fulignati, che tornerà a Cremona dopo l’esperienza all’Empoli, candidato principale a difendere la porta grigiorossa nel prossimo campionato. In attacco, invece, rientra Nasti, reduce da una stagione complicata chiusa con quattro reti.

Non sono gli unici giocatori a fare ritorno alla base. Tornano infatti anche Zanimacchia e De Luca dal Modena, Sernicola dallo Spezia, Felix Afena-Gyan dalla Turchia, Tsadjout dal Pescara, Moretti dal Brescia e il portiere Saro dal Cittadella. Tutti elementi su cui la società dovrà ora effettuare valutazioni tecniche in vista della composizione della rosa.

La Cremonese sta infatti iniziando a definire il gruppo che affronterà la prossima stagione. Il direttore sportivo Christian Botturi è al lavoro insieme all’allenatore Marco Giampaolo attraverso una serie di incontri per delineare chi farà parte del nuovo progetto tecnico.

A meno di un mese dal raduno fissato per il 14 luglio, la rosa grigiorossa prende gradualmente forma. Parallelamente, il club continua a monitorare il mercato alla ricerca di opportunità per rinforzare la squadra, con l’obiettivo di costruire un organico equilibrato tra giovani da valorizzare ed elementi di esperienza.

Le parole chiave che guideranno le scelte della Cremonese nelle prossime settimane restano competitività e senso di appartenenza, principi su cui si fonderà il nuovo corso grigiorosso.

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