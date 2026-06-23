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Cronaca

Confcommercio, Stanga: “In Piazza Roma poca illuminazione, non è più un luogo sicuro”

di Simone Bacchetta

Il rappresentante del commercio di centro città: "Alla sera circolano persone che fanno un po' paura e la gente, in questo momento, fa fatica a venire in centro"

Il servizio di CR1
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Mentre proseguono le indagini sulla maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in Piazza della Pace, nel cuore del centro storico di Cremona, con i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, e con i residenti sempre più preoccupati che denunciano schiamazzi notturni, consumo eccessivo di alcol e frequenti liti, anche il commercio vuole dire la sua su quanto sta accadendo. E lo fa con Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio.

“Siamo molto dispiaciuti, Piazza della Pace, probabilmente non è più la piazza della Pace. Sono episodi sporadici, per fortuna”, ha detto.

Maggiore attenzione Stanga la pone su Piazza Roma, al centro di un importante progetto di riqualificazione paesaggistica e ambientale del valore di quasi due milioni di euro.

“Alla sera c’è poca illuminazione, girano persone che fanno un po’ paura e la gente, in questo momento, fa fatica a venire in centro perché non si sente più sicura. Abbiamo chiesto un’illuminazione più adeguata, un presidio più importante rispetto a quello che abbiamo e ovviamente che questa piazza possa anche alla sera la piazza di tutti e non solo di bande di ragazzi”.

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