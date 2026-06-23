Cremonese, forte interesse per il giovane talento Tommaso Berti del Cesena

La prima voce di mercato che riguarda la nuova Cremonese rimbalza da Cesena, dove i media locali nelle ultime ore hanno scritto di un forte interessamento da parte dei grigiorossi per il giovane talento Tommaso Berti.

Il giocatore piace molto alla Cremo, ma l’operazione è difficilissima, perché il 22enne centrocampista è richiestissimo, non solo in Serie B, ma anche in Serie A. Si tratta, infatti, di un giocatore della Nazionale italiana Under 21, convocato anche dal ct Silvio Baldini nella Nazionale maggiore per i due recenti test contro Lussemburgo e Grecia, durante i quali però Berti è rimasto in panchina.

Insomma, i grigiorossi hanno messo gli occhi su uno dei giocatori che più si sono messi in luce nell’ultima edizione del campionato di Serie B con la maglia del Cesena, totalizzando 38 presenze condite da 4 gol e 8 assist.

Nel proprio curriculum, nonostante la giovane età, Berti vanta già un totale di 67 gare in Serie B e 60 in Serie C. Il Cesena ha fatto esordire il centrocampista in Serie C all’età di soli 17 anni, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club romagnolo. Nella stagione 2022-2023 Berti ha trascorso un anno con la formazione Primavera della Fiorentina.

L’interesse della Cremonese per Berti è molto forte, anche se l’operazione viene definita non semplice, considerata la folta concorrenza, anche nella categoria superiore.

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