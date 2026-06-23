“Immaginando Gaza”: libro, dibattito e solidarietà al Circolo Arcipelago

Un momento di riflessione, cultura e solidarietà dedicato alla realtà di Gaza. È questo l’obiettivo dell’appuntamento in programma giovedì 25 giugno alle ore 19 nella sede del Circolo Arcipelago di via Speciano 4 a Cremona, con la presentazione del libro Immaginando Gaza.

La pubblicazione, curata da Anna Pullia e Giampietro Stocco, propone uno sguardo originale e multidisciplinare sulla Striscia di Gaza attraverso racconti, immagini e suggestioni di 28 autori, capaci di stimolare una riflessione sul presente e sul futuro di uno dei territori più martoriati del pianeta.

A dialogare con il pubblico sarà proprio l’editor Anna Pullia, che presenterà il volume insieme a Francesca Miglioli di Arci Comics. Saranno presenti sul palco anche alcuni degli autori. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del libro e confrontarsi sui temi della guerra, dei diritti umani e della rappresentazione culturale di un territorio spesso raccontato solo attraverso le cronache del conflitto.

L’iniziativa è promossa da Arci Cremona, Arci Comics e Circolo Arcipelago e unisce alla dimensione culturale anche quella solidale. Al termine della presentazione è infatti previsto un aperitivo di raccolta fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere, organizzazione impegnata nelle attività di assistenza sanitaria nelle aree di crisi e di emergenza umanitaria.

L’evento è riservato ai soci Arci e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dalle realtà associative cittadine per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della pace, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti fondamentali.

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