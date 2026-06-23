Noi Moderati: “La risposta alle risse non può limitarsi ai presidi di polizia”

“La maxi rissa in piazza della Pace è solo l’ultimo grave episodio che accende i riflettori sul clima di insicurezza in centro città. Come Noi Moderati, raccogliamo da tempo il grido d’allarme dei cremonesi, esasperati da una quotidianità segnata da degrado e microcriminalità. LO afferma Giorgio Everet, portavoce cittadino del partito.

“È un fenomeno complesso che non riguarda solo Cremona – aggiunge – ma investe molte altre realtà urbane lombarde, sintomo di una profonda fragilità generazionale. Proprio per questo, crediamo che la risposta non possa limitarsi unicamente alla pur doverosa richiesta di presidio e tutela alle autorità locali e alle Forze dell’Ordine. La repressione da sola cura il sintomo, non la causa.

Per restituire sicurezza reale alle nostre comunità, Noi Moderati promuove “la necessità di un Patto Educativo globale che rimetta al centro la sinergia strategica tra Istituzioni, Scuola, Famiglie e Oratori. La prevenzione del disagio sociale e giovanile deve partire dal tessuto educativo e sociale”.

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