“Sinfonie di Fiume”, venerdì 26 giugno l’evento al Parco Tognazzi

L’arte, la natura, la grande musica e l’incanto del teatro all’aperto si preparano a vivere un momento speciale con il prossimo appuntamento di Sinfonie di Fiume in programma venerdì 26 giugno dalle 17.30 alle 19. L’evento si terrà all’interno del Parco Tognazzi nel quartiere Po.

Al centro del pomeriggio ci sarà un nuovo e coinvolgente spettacolo guidato dal “Magico Beru”, arricchito per l’occasione dalla partecipazione del Conservatorio Claudio Monteverdi. Un’esperienza interattiva e sonora pensata per regalare un momento di festa a bambini, famiglie e residenti, coniugando il divertimento e la cultura con il rispetto per l’ambiente.

Le performance del “Magico Beru” fondono illusionismo e messaggi ecologici. Sarà un modo diverso per riflettere sulla sostenibilità e per celebrare la trasformazione delle aree verdi di Cremona in palcoscenici a cielo aperto, ascoltando i contributi musicali dei talenti del Conservatorio Claudio Monteverdi.

L’appuntamento segna la conclusione delle esibizioni di giugno del “Magico Beru” nei vari quartieri della città (i prossimi eventi sono in programma a settembre). Intanto sabato 4 luglio, alle 21:00, è in calendario” A riveder le stelle”, crociera serale sul fiume Po in collaborazione con River Cruises e con il gruppo astrofili cremonesi (programma e biglietti su www.cremonacrociere.com).

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