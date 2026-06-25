Trovato a spasso mentre è ai domiciliari, denunciato per evasione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per evasione un giovane di 19 anni, con precedenti di polizia e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Si tratta di uno dei due fratelli gemelli per i quali i giudici di Brescia, nel maggio scorso, aveva riqualificato i fatti accaduti il 26 febbraio del 2025 all’interno di un kebab di via Guarneri del Gesù in tentata violenza privata, riducendo la pena a un anno e cinque mesi di reclusione.

La sera del 24 giugno un equipaggio della Radiomobile è stato inviato presso l’abitazione del 19enne che non risultava essere rientrato a casa nell’orario previsto, tenuto conto che, quando è stata applicata nei suoi confronti la detenzione domiciliare, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova aveva imposto numerose prescrizioni che avrebbe dovuto rispettare in maniera rigorosa.

I militari, giunti presso la sua casa alle 20, hanno verificato che il 19enne era assente. Lo hanno contattato telefonicamente e ha riferito di trovarsi in un determinato luogo, ma il controllo eseguito immediatamente da un’altra pattuglia non ha permesso di trovarlo nel luogo indicato.

Le due pattuglie della Radiomobile lo hanno cercato a lungo, allargando il raggio d’azione. E lo hanno trovato alle 21.30 circa sulla via Milano dove è stato notato mentre camminava al buio. E’stato raggiunto e fermato, ma ha tenuto un atteggiamento ostile e di sfida verso i militari. Al termine degli accertamenti, il 19enne è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia e denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione.

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